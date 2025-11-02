Ciclisti si tamponano durante il giro della domenica: una decina i feriti, uno di loro portato al Bufalini

Rimini, 2 novembre 2025 – Erano quasi arrivati a casa, dopo un giro a tutta. Mentre percorreva gli ultimi km, un gruppo di ciclisti amatoriali è rimasto coinvolto questa mattina in un maxi incidente sulla Statale 16, poco prima dell’incrocio con la via Emilia. Una decina i ciclisti caduti. Uno di loro, un 50enne riminese, è stato portato all’ospedale ’Bufalini’ a Cesena a causa delle gravi condizioni. È ricoverato in medicina d’urgenza, ha riportato varie fratture, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Contusioni e traumi più lievi per tutti gli altri ciclisti rimasti coinvolti nella caduta. È andata bene, tutto sommato: poteva essere una tragedia.

Sul luogo dell’incidente, insieme ai sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, per effettuare i rilievi e gestire il traffico. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nello schianto. Gli accertamenti della polizia sono tuttora in corso, ma a quanto pare i ciclisti avrebbero fatto tutto da soli. Alcuni di loro si sono tamponati, forse a causa di una buca – o di un momento di distrazione – provocando poi la maxi caduta. Il gruppo, formato da circa 80 ciclisti, stava rientrando a Rimini dopo un giro nella zona di Ravenna. Molti di loro erano partiti dal bar Falco, abituale ritrovo alla domenica per tantissimi appassionati che vogliono fare un giro in bici di corsa in gruppo. Ma stavolta il giro ha rischiato di finire in tragedia.