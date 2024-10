Ciclodromo, basket e padel nel maxi parco dello sport: "Uno stadio unico in Italia"

La posa della prima pietra? Due alberi piantati lì dove sorgerà il nuovo grande Parco dello sport a Sant’Ermete. È un progetto ambiziosissimo quello della fondazione che porta il nome del compianto Giuseppe Berardi, ex patron di Scrigno. E nel giro di due anni il sogno di Berardi inizierà a vedere la luce. Nei terreni di una ex cava acquistati dall’imprenditore (scomparso a gennaio) sarà realizzata una grande Parco dello sport da 23 ettari, con un circuito lungo 2 chilometri per il ciclismo, in grado di ospitare gare e allenamenti, un percorso dedicato alle mountain bike, una pista per lo skateboard, un percorso benessere per fare attività fisica all’aria aperto, e ancora un impianto – coperto – con 5 campi di padel, una palestra per giocare a basket, volley e pallamano. Dopo la firma della convenzione tra la fondazione (che si farà carico di tutti i costi) e il Comune, ieri a Sant’Ermete c’è stato il simbolico taglio del nastro dei lavori, con la piantumazione di due alberi. Alla cerimonia anche il presidente della Federciclismo, Corrado Dagnoni: "Per il ciclismo, con tutti i pericoli che ci sono sulla strada, questa struttura sarà importantissima. E sarà anche il primo impianto così polivalente: lo indicherò come esempio virtuoso da seguire".

Il cantiere vero e proprio del Parco dello sport partirà il 3 novembre. Si procederà per stralci. Serviranno un paio di anni e 5 milioni per i primi impianti. Nella nuova cittadella a Sant’Ermete sorgerà inoltre un’Accademia dello sport. "Con la formazione sportiva che proporremo nell’Accademia – spiega Antonio Urso, che è il presidente del comitato scientifico della fondazione nonché segretario generale dell’International Weightlifting Federation – intendiamo non solo fare formazione dei tecnici sportivi, ma anche contribuire alla cultura dell’attività fisica e del movimento per far capire alla comunità il valore dello sport, specialmente per i bambini. Questa è una delle missioni della nostra fondazione".

Per il sindaco Filippo Sacchetti, il nuovo Parco dello sport farà di Santarcangelo "un’eccellenza in Italia, con un ciclodromo di livello nazionale. Un’opera che la fondazione Berardi costruirà a proprie spese, coronando così il sogno di Giuseppe Berardi che voleva realizzare qualcosa di unico per la sua comunità...". Presente ieri anche l’ex sindaca Alice Parma, certa che il nuovo impianto "farà di Santarcangelo un punto di riferimento". L’opera non convince la lista di minoranza Alleanza civica, per l’impatto che avrà sull’ambiente e sulla viabilità. E il comitato dei residenti di Sant’Ermete e San Martino ha chiesto al Comune garanzie sia sulla viabilità della zona, sia sul monitoraggio dei lavori.