Cicloturista francese morta investita da un tir a Santarcangelo: la vacanza si trasforma in tragedia

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 9 maggio 2023 – Avrebbe dovuto essere un periodo di vacanza e spensieratezza, a spasso in bicicletta sulle colline della Romagna. E invece, la permanenza sul territorio di una cicloturista francese di 70 anni si è trasformata in una tragedia ieri pomeriggio intorno alle 14.20, quando la donna, G.F. le iniziali, è stata travolta e uccisa da un tir in via Trasversale Marecchia a Sant’Ermete, mentre stava compiendo un’escursione insieme a un gruppo di altri turisti francesi, tra cui il marito. La donna, che faceva appunto parte di un gruppo in vacanza a Cesenatico, stava percorrendo un tratto in salita della Trasversale Marecchia, all’altezza di via Arpino, non lontano dal ristorante Squadrani, quando affrontando una curva ’a esse’ è stata colpita in maniera fatale dal mezzo pesante, alla cui guida si trovava un uomo italiano di 48 anni, risultato negativo all’alcol test.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori, con la polizia locale di Santarcangelo intervenuta sul posto per i rilievi del caso insieme ai carabinieri a supporto e i mezzi di soccorso del 118. Dai primi riscontri però è emerso che la vittima e il camion stessero procedendo nella medesima direzione quando il tir avrebbe urtato e travolto la 70enne francese nel tentativo di passare oltre il gruppone di ciclisti. Ancora da chiarire se la donna stesse cadendo in quel momento e per il conducente del tir non ci sia stato modo di evitarla. Quel che è certo è che l’urto violentissimo con il mezzo pesante non ha lasciato scampo a G.F., la quale è morta sul colpo e per cui sono stati inutili gli immediati soccorsi dei sanitari, con i tentativi di rianimazione che sono risultati vani.

La via Trasversale Marecchia è stata quindi chiusa al traffico subito dopo per consentire agli agenti della polizia locale di eseguire gli accertamenti necessari mentre il gruppo di cicloturisti che erano con la donna sono rimasti sotto choc. A seguito dell’incidente mortale, è stato allertato il sostituto procuratore di turno Luca Bertuzzi che ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nello schianto (camion di una ditta edile e bicicletta della vittima) per consentire l’accertamento della dinamica, mentre sulla disposizione dell’autopsia la decisione verrà presa oggi. Ora verrà quindi aperto un fascicolo per il reato di omicidio stradale per fare così piena luce sull’incidente che ha fatto terminare in tragedia lungo la via Trasversale Marecchia il soggiorno della turista francese di 70 anni sul territorio romagnolo.