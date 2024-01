Cicloturista travolta e uccisa. Chiesto il processo per il camionista

L’8 maggio scorso, insieme ad un gruppo di cicloturisti che soggiornava a Cesenatico, stava percorrendo in bicicletta via Trasversale Marecchia, quand’era stata travolta e uccisa, davanti agli occhi del marito, da un autocarro. Per fare luce su quella tragedia - consumatasi nelle strade di Sant’Ermete, al confine tra Rimini e Santarcangelo, e costata la vita ad una donna francese di 70 anni, Francoise Tessier, arrivata in vacanza per un periodo di vacanza - la Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: nel registro degli indagati è stato iscritto il nome di un camionista riminese di 48 anni, difeso dagli avvocati Luca Greco e Gianni Scenna. Al termine delle indagini preliminari, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto per lui il rinvio a giudizio. I rilievi dell’incidente erano stati affidati agli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. Gli accertamenti sono stati inoltre integrati dalle perizie effettuate dai consulenti della Procura di Rimini. Secondo quanto emerso, il 48enne alla guida del furgone Iveco, il quale procedeva in direzione di marcia Sant’Ermete-Rimini, avrebbe attuato il sorpasso della 70enne francese in una curva pericolosa a sinistra e in area di incrocio, nonostante avesse la visuale ostruita e - stando ai rilievi - senza prima essersi accertato di riuscire a completare la manovra. Durante la fase di sorpasso, il conducente del camion avrebbe - sempre stando alla ricostruzione dei periti - invaso la corsia di marcia opposta nella quale stava sopraggiungendo un’auto. Per questo motivo l’uomo sarebbe stato costretto a rientrare verso destra in maniera improvvisa andando dunque ad urtare la bici. La 70enne era stata colpita in pieno. Un impatto talmente forte e violento che non le aveva lasciato praticamente scampo. Sul posto era scattato l’allarme, facendo precipitare a sirene spiegate l’ambulanza del 118. I sanitari avevano provato in tutti i modi a rianimare la cicloturista, ma alla fine non avevano potuto far altro che constatare il decesso. Un dramma svoltosi davanti agli occhi del marito di Francoise, il quale faceva parte a sua volta del gruppo di cicloamatori. Al conducente del mezzo viene inoltre contestata la mancata autorizzazione per circolare su quella strada poiché l’autocarro superava di quasi tre volte i limiti di peso consentiti per il transito.