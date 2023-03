Ciclovia da due milioni per correre lungo l’Uso

Un nuova ciclabile di 11 km lungo il fiume Uso, con un progetto da 2,3 milioni di euro che coinvolgerà tutti i comuni. La giunta di Santarcangelo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica per la rigenerazione dei sentieri esistenti e per collegarli tra loro (nei tratti mancanti) con nuovi percorsi, per realizzare così una grande ciclovia.

L’intervento riguarderà l’intero tracciato che da San Mauro Pascoli arriva fino a Poggio Torriana e comprende anche un breve tratto al confine con la frazione di Stradone, in direzione Borghi. L’obiettivo è creare un circuito ciclabile che colleghi la riviera all’entroterra favorendo la mobilità sostenibile e promuovendo il turismo locale. Le risorse necessarie saranno ricercate tramite bandi in sinergia con tutte le amministrazioni coinvolte. Diversi gli ingresso previsti alla nuova ciclovia da Santarcangelo: il parco Macabucco, il ponte di via Costa, il parco Cappuccini, l’area verde vicino al sottopasso ferroviario di San Vito e il ponte lungo via Emilia Vecchia. I tratti di percorso saranno riqualificati con una pavimentazione rialzata di 50 centimetri in ghiaia e stabilizzato e una larghezza di 3 metri. "La rigenerazione dei sentieri lungo l’Uso passa dalla collaborazione con tutti i comuni della vallata – dice la sindaca Alice Parma – Prevista anche la nuova segnaletica e l’elaborazione di una carta escursionistica".