Cigni e conchiglie hanno illuminato l’Isola, saranno smontati

Cigni, pianoforti e altri strumenti musicali, passerelle e tunnel, conchiglie giganti, animali e altri soggetti, tutti illuminati a giorno. Un bello spettacolo quello andato in scena nell’Isola dei Platani durante la Settimana dei Bambini, con gli allestimenti a cura di Fondazione Verdeblu e amministrazione comunale che hanno suscitato molto interesse e attenzione, non solo da parte dei più piccoli, rendendo più piacevole la passeggiata pedonale. Le figure luminose però, spiega l’amministrazione, sono in fase di disintallazione.