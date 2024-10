Cimiteri, avanza la riqualificazione. Lavori per oltre un milione di euro

Va avanti il piano di riqualificazione e manutenzione dei cimiteri del territorio. Per preservarne il valore storico e architettonico, sono in calendario diversi cantieri inseriti in una programmazione articolata, il cui filo rosso è il miglioramento della sicurezza, della fruibilità e del decoro di questi luoghi. Si parla di lavori per i quali complessivamente sarà investito oltre un milione di euro. A San Lorenzo in Correggiano previsti il restauro e consolidamento per 473mila euro. Nel forese lavori in corso ai cimiteri di Corpolò e San Vito (budget di 55 mila euro, tra mura di cinta, impianto elettrico e vialetti interni). A San Vito interventi vari, per 45 mila euro. Al via nelle prossime settimane lavori di miglioramento al cimitero monumentale e civico per 200 mila euro. Tra l’altro prevista la sostituzione dei parapetti nel settore ovest. Al cimitero civico in programma il restauro della cappellina di Ponente e il ripristino delle porzioni ammalorate del fabbricato principale a 4 piani. Nei primi mesi del 2025 al via interventi di grande rilievo a Santa Aquilina e Santa Cristina. Al cimitero di S. Martino Montelabbate si stanno concludendo lavori per 175 mila euro. "Con questi interventi – spiega l’assessore Mattia Morolli – vogliamo continuare a restituire ai cimiteri il valore che meritano, come luoghi preziosi di ricordo e raccoglimento, vicini al cuore di ogni cittadino".

Intanto domani e venerdì 1° novembre sono in programma visite guidate al cimitero monumentale di Rimini all’insegna di ‘Arte e storia nella città del silenzio’, a partecipazione gratuita su prenotazione, condotte dalla storica Michela Cesarini, "per omaggiare e ricordare cittadini riminesi che si sono distinti nel campo della ricerca storica e in quello della politica, della letteratura e in quello della medicina, della religione, dell’industria e delle arti". Tra gli altri, Federico Fellini, don Oreste Benzi, Sergio Zavoli, Lorenzo Cagnoni, Amedeo Montemaggi, Amintore Galli. Prenotazione allo 0541.793803 (ore 8-12), 333.7352877 o via email a cimiteri.comunali@comune.rimini.it