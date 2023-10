Cimiteri in cantiere. Un inverno di lavori

Lavori nei cimiteri riminesi. Il piano del Comune prevede le riqualificazioni programmate a Corpolò, San Vito, San Martino Montelabbate e San Lorenzo in Correggiano. Sono questi i cimiteri del territorio in cui nei prossimi mesi si concentreranno i cantieri. Un piano di riqualificazioni e manutenzione straordinarie in cui sono inclusi anche due interventi importanti al cimitero civico. Il primo partirà nelle prossime settimane. Tornando al forese, entro la fine di ottobre verranno affidate ad Anthea le manutenzioni straordinarie per i cimiteri di Corpolò e San Vito. Nel primo caso verranno consolidate le mura di cinta, impermeabilizzata la struttura con copertura e sostituzione dei coppi degradati. Infine la tinteggiatura delle facciate dei colombari, gli impianti elettrici e i vialetti interni. Costo totale 55mila euro. A San Vito si deve intervenire per alcuni lavori simili con un costo di circa 45mila euro. Cantieri al via a metà novembre. Entro fine novembre verrà approvato anche il progetto di riqualificazione per il cimitero di San Martino Montelabbate. L’importo è stimato in 175mila euro. Serviranno per il ripristino delle coperture e la sistemazione dei vialetti interni di collegamento dei vari colombari che risultano disconnessi. I lavori dovrebbero iniziare entro marzo. Sarà terminata entro novembre la progettazione legata al cimitero di San Lorenzo in Correggiano. In questo caso l’intervento prevede un investimento di 470mila euro. Verranno fatte opere di consolidamento e restauro delle mura di cinta, oltre a consolidare e restaurare la cappellina cimiteriale. Gli operai dovrebbero arrivare entro il mese di giugno. Infine il Cimitero Civico. Un primo progetto, che avrà un costo di circa 150mila euro, riguarda il restauro della cappellina di Ponente, il consolidamento di alcune lesioni vano scala e altri lavori. Il secondo progetto è riferito alla realizzazione di interventi di recupero e protezione di parti strutturali e parapetti del fabbricato adibito a colombari, nel settore ovest, per un costo di 200mila euro. Infine le celebrazioni previste dal Solenne Ottavario dei morti nella chiesa del cimitero civico, si terranno l’1 novembre alle 15 con il vescovo Nicolò Anselmi, e il 2, sempre alle 15, con il vicario don Maurizio Fabbri.