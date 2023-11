Cimitero candidato a diventare monumentale

Il cimitero centrale di Santarcangelo candidato al bando regionale per essere riconosciuto come cimitero monumentale e storico dell’Emilia-Romagna. Se il comune vincerà il bando potrà ottenere non solo il prestigio dell’inserimento nell’elenco regionale dei cimiteri storici e monumentali ma anche dei fondi. Accanto alle manutenzioni ordinarie effettuate da Anthea, i servizi tecnici stanno conducendo proprio in questi giorni un’analisi delle prima necessità, con sopralluoghi, per pianificare altri interventi di manutenzione straordinaria, con 200mila euro di fondi già stanziati a bilancio. Nel frattempo, in occasione della ricorrenza dei defunti, in tutti i cimiteri di Santarcangelo sono state effettuate operazioni di pulizia straordinaria.