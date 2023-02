Cimitero civico, nuovi ossari

Il cimitero civico di piazzale Umberto Bartolani sarà interessato a un intervento per la realizzazione di nuovi blocchi di ossari pensati nella struttura del Settore Nord, nei pressi di via Sacramora. Un’operazione che rientra nella programmazione delle opere pubbliche del primo semestre del 2023 e che vedrà la consegna dei lavori a giugno. In particolare, è prevista la realizzazione di quattordici piccoli blocchi di ossari al piano rialzato con dimensione di circa 3,00 di larghezza e 3,85 m di altezza e di due blocchi al piano primo di larghezza di circa 9,50 m e altezza di circa 3,50 m, per un totale di 460 ossari singoli e 400 ossari doppi al piano rialzato e 260 ossari singoli e 120 doppi al piano rialzato. I nuovi ossari saranno realizzati da moduli prefabbricati in struttura di acciaio zincato o di alluminio mentre le cellette saranno realizzate in alluminio o in vetroresina.