Cimitero, conclusi i lavori di riqualificazione

Conclusi i lavori di riqualificazione del cimitero Bordonchio. È terminato l’intervento di ampliamento con 112 nuovi loculi e 160 nuovi ossari, avviato nel 2022 da Anthea con project financing, per un valore complessivo di 700mila euro. Il cantiere ha predisposto un edificio ex novo. I costi comprensivi di Iva, per la concessione dei nuovi loculi, vanno dai 3.112,68 euro per la prima fila dall’alto ai 4.876,53 euro per la quarta fila dall’alto, mentre quelli degli ossari vanno dai circa mille euro per la prima fila dall’alto ai 1.160,28 euro per l’ottava fila dall’alto. Il referente per la raccolta delle prenotazioni è reperibile al 0541.345189 dalle 8 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30, nelle stesse fasce orarie è anche disponibile di persona al cimitero di Bellaria. Altri lavori di riqualificazione sono stati fatti anche alla camera mortuaria del cimitero di Bellaria: i locali sono stati interessati da una profonda sistemazione con una nuova disposizione degli spazi interni, rinnovo degli impianti, sistema di illuminazione per un costo di circa 50mila euro.