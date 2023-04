Cimitero di Bordonchio Parte l’ampliamento

Ben 700mila euro per l’ampliamento del cimitero di Bordonchio. Altri 50mila per lavori di ammordernamento della camera mortuaria del cimitero di Bellaria, per i quali va fatto l’appalto. Per Bordonchio i lavori sono già iniziati, con alcuni scavi. Il completamento è previsto entro il 2024. L’intervento è stato affidato dal Comune a Anthea "a mezzo di project financing, con i proventi delle prevendite che andranno quindi a coprire i costi per la realizzazione dell’opera, 700.000 euro circa". Sono partite dallo scorso luglio le prevendite per loculi e ossari nello stesso cimitero. Gli incassi servono a finanziare l’opera. Quello in atto è un ampliamento "previsto e approvato nel suo quadro progettuale esecutivo". Nel dettaglio, al cimitero di via Ennio viene costruito ex novo un ulteriore edificio in aggiunta a quelli già presenti, che accoglierà 112 nuovi loculi e 160 nuovi ossari. I costi – comprensivi Iva - per la concessione dei nuovi loculi vanno dai 3.112,68 euro per la prima fila dall’alto ai 4.876,53 euro per la quarta fila dall’alto; quelli degli ossari vanno dai 1.008,47 euro per la prima fila dall’alto ai 1.160,28 euro per l’ottava fila dall’alto. Il referente per la raccolta delle prenotazioni è reperibile al numero 0541.345189 dalle 8 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30; nelle stesse fasce orarie il referente è anche disponibile di persona presso il cimitero di Bellaria, ed è possibile rivolgersi a lui per consultare la mappa dei loculi e degli ossari, ricevere e compilare l’apposito modulo, nonché provvedere al versamento di quanto dovuto ed effettuare così nell’immediato la prenotazione.