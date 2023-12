Cinciarini e Pascolo, esperienza dalla panchina

Sarà presumibilmente Fabio Valentini a guidare l’attacco dell’Unieuro nella partita di stasera. Il giocatore è in ripresa dopo il problema al ginocchio capitatogli nel finale di partita con Orzinuovi e cercherà di vestire per l’ennesima volta i panni della bestia nera di Rimini (20 di media l’anno scorso contro Rbr). Il play, che però all’andata andò addirittura in valutazione negativa (-3), è affiancato dietro dall’americano Kadeem Allen, giocatore più utilizzato (30 minuti) e anche top scorer di squadra (15.8 punti). Interessante capire la scelta difensiva su di lui, così come andrà fatta tanta attenzione all’ala piccola Luca Pollone, il miglior tiratore da tre della squadra col suo 42%. In ala forte c’è Xavier Johnson, hombre del partido anche un po’ nascosto del derby d’andata (20 punti) e giocatore rapido, dinamico, con numeri sufficienti (13.9 e 7.7 rimbalzi di media) e con possibili picchi anche molto più alti. Il centro è Giacomo Zilli (6.1 e 3.7), un 2.06 molto solido. Dalla panchina entrano elementi di a esperienza e pericolosità, tra tutti Cinciarini (nella foto) e Pascolo. Il primo, decisivo all’andata, è il terzo in doppia cifra con 11.9 punti. Il secondo si ferma a 6.1 ma ha nelle corde l’esperienza per produrre sotto le plance anche gare in doppia cifra abbondante. Il cambio del play è Federico Zampini, esterno capace di dare ritmo alla squadra. Non va sottovalutato il contributo di Tassone e Radonjic, che in guardia e in ala grande sommano 25 minuti di presenza e solidità. Entrambi la mettono col 41% da tre.