Ciné e festival delle serie tv: ciak in Riviera

Al Festival di Cannes, Riccione – presente con la vicesindaca Sandra Villa e il coordinatore degli eventi Simone Bruscia – si è affermata come nuovo punto di riferimento internazionale per cinema e serie televisive. Accade grazie a Ciné-Giornate di cinema, presentato sabato sera, che a Riccione porterà registi, produttori e attori, a partire dal premio Oscar Gabriele Salvatores, e all’Italian Global Series Festival, che tra Riccione e Rimini accenderà il red carpet con oltre venti star internazionali come Lena Dunham, Evangeline Lilly, Jacqueline Fernandez e Mark Gatiss. Tra gli italiani spiccano Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio, Cristina Comencini, Luisa Ranieri, Michele Placido, Elena Sofia Ricci, Valeria Golino, nonché Marco Bellocchio, Giorgio Moroder, Francesca Inaudi, Maria Chiara Giannetta, Aurora Ruffino e Pilar Fogliati.

In primo piano Ciné che con tutte le major del mondo cinematografico, sceneggiatori, attori, registi e quanti ruotano attorno al mondo del cinema dall’1 al 4 luglio accenderà i riflettori al Palacongressi. Le iniziative collaterali animeranno invece l’arena in piazzale Ceccarini che, dal 29 giugno ospiterà Ciné in Città, proiezioni con ospiti aperte al pubblico. Qui il 3 luglio si terrà pure la seconda edizione del Premio Anica 80, che premierà i film Gloria! di Margherita Vicario, La Vita da Grandi di Greta Scarano e L’ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi. Saranno presenti produttori, distributori e protagonisti. In collaborazione con Giffoni Film Festival tornerà anche Ciné Camp riservato agli under 18 con la straordinaria partecipazione di Salvatores. I giovani partecipanti assisteranno alla proiezione di film selezionati dal team di Giffoni, affrontando temi legati all’adolescenza e alle sfide del mondo contemporaneo. Anche quest’anno Ciné proporrà diverse anteprime come Warfare - Tempo di guerra di Alex Garland e Ray Mendoza, Strike - Figli di un’era sbagliata di Berti, Nasta e Tricarico, Tutto quello che resta di te di Cherien Dabis e altri ancora.

A Cannes è stato presentato anche l’Italian Global Series Festival, evento internazionale dedicato alle serie Tv, in programma dal 21 al 28 giugno. Il festival propone 28 serie in concorso e 9 anteprime mondiali. Attesa per l’anteprima italiana di Too Much, per la proiezione speciale del primo episodio della terza stagione di Squid Game, per il debutto di Pesci piccoli.

Nives Concolino