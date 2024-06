Cinè in città, 150 ragazzi scoprono i segreti del cinema

A Riccione è partita ieri la macchina di Ciné in città che trasformerà piazzale Ceccarini in un’arena a cielo aperto con proiezioni, film ed eventi speciali. Fino a mercoledì torna il campus organizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival all’interno del programma di Ciné. Oggi e domani Ciné in città propone alle 19 la saga del film d’animazione ‘Cattivissimo me’, stasera alle 21.30 l’evento speciale Rai Fiction con l’anteprima della serie ‘Gerri’ di Giuseppe Bonito e la partecipazione dell’attore Giulio Beranek. L’ingresso è libero.

Saranno oltre 150 ragazzi e ragazze, provenienti da tutta Italia, che si incontreranno a Riccione per vivere la magia del cinema. Tante le proiezioni riservate ai ragazzi iscritti tra cui ‘The Animal Kingdom’ di Thomas Calley e ’Il mio amico robot’ di Pablo Berger. Proposti anche laboratori e workshop con professionisti del settore per apprendere in maniera diretta i mestieri e i segreti legati al cinema.