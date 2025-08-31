Cinema e laboratori sotto le stelle al parco della Pace

Cinema sotto le stelle al Parco della Pace per una giornata dedicata alle famiglie tra creatività, divertimento e magìa. Appuntamento a venerdì 5 settembre con un’iniziativa unica organizzata dal Centro per le famiglie distrettuale e Bottega del Parco e dal Comune di Cattolica.

L’evento comincia alle ore 18 con i laboratori per bambini a cura del Centro per le Famiglie Distrettuale e della Bottega del Parco. Il momento di festa proseguirà alle ore 20.30 con la proiezione del film “Mary e lo spirito di Mezzanotte”, scritto e diretto da Enzo D’Alò, che racconta una storia universale di amore e di amicizia che vede protagonista una bimba di 11 anni.

Oltre ai posti disponibili, chi vuole può portare una coperta e sedersi sul prato sia per gustarsi la visione della pellicola che una cena sotto le stelle con cestino pic-nic da casa. In caso di maltempo, evento e proiezione saranno rinviati al 6 settembre.

"Dopo il successo di Out!, il nostro Parco della Pace torna a ospitare un altro appuntamento imperdibile dedicato alle famiglie – intervengono l’Assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini e l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo –. Sarà un momento prezioso di incontro e condivisione tra adulti e bambini, in cui i più piccoli potranno dare libero sfogo alla fantasia e poi godersi la visione del film insieme con i propri genitori. Anche con questa nuova iniziativa vogliamo tenere accese le luci sul Parco, far vivere a cittadini e anche turisti il polmone verde della nostra città".