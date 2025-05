Cinema e legalità, unione in 4 tappe

Il cinema arriva in inedite arene all’aperto nei quartieri della città, per stimolare attraverso la settima arte una riflessione su temi come legalità e giustizia, raccontando storie di sofferenze, riscatti, amore. E ’La giusta distanza. Il cinema nelle piazze di quartiere per parlare di giustizia e legalità’ è proprio il titolo della rassegna itinerante promossa dall’assessorato alla Legalità del Comune. Un tour in quattro tappe che partirà in una data simbolica, domani, a 33 anni esatti dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti della loro scorta. Il debutto sarà nella piazzetta di piazzetta del Tituccio di Corpolò per poi toccare la zona Celle e Gaiofana, fino all’appuntamento conclusivo alla Corte degli Agostiniani, in una serata inserita nella storica rassegna estiva di cinema sotto le stelle.