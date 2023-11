Cinema ragazzi: in scena Gremlins

Un film iconico, un cult degli anni ’80 che torna in sala in versione restaurata. Per la giogia dei bambini (e non solo) oggi alle 17 va in scena al Cinema Astra ’Gremlins’. Protagonista è Rand Peltzer, inventore, che ha trovato un regalo natalizio perfetto per suo figlio Bill: un piccolo mogwai di nome Gizmo tenero e buffo. Per allevarlo basta rispettare tre regole: non esporlo alla luce del sole, non dargli del cibo dopo la mezzanotte e non dargli mai dell’acqua. Basterà che Pete infranga inavvertitamente una delle regole perché inizi la trasformazione da docili cuccioli a temibili gremlins.