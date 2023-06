Cinema sotto le stelle ai Castelli, 40 giorni di proiezioni all'aperto

Ventitrè proiezioni all’aperto divise tra i Castelli di Faetano, Domagnano, Borgo Maggiore, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle. I film, rivolti al pubblico più ampio e alle famiglie, saranno proiettati da lunedì al 12 agosto, in piccole rassegne scaglionate nell’arco di 40 giorni. L’iniziativa degli Istituti Culturali avrà inizio a Faetano in Piazza del Massaro, con quattro film di animazione rivolti ai piccoli e alle loro famiglie: lunedì si parte con Coco, il film d’animazione Disney Pixar. Martedì invece verrà proiettato Up, sempre della Disney e mercoledì Troppo Cattivi, diretto da Pierre Perifel, animatore da oltre un decennio alla DreamWorks Animation. Da sabato della prossima settimana il cinema sotto le stelle si sposterà a Domagnano nel parco Don Elviro per poi traslocare dal 14 luglio a Borgo Maggiore, esattamente in piazza Grande.