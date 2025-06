Cinema sotto le stelle nel cuore di Rimini

Il cinema sotto le stelle torna a dare spettacolo nel cuore di Rimini con gli Agostiniani, la rassegna estiva che da oltre vent’anni trasforma la corte dell’ex convento di via Cairoli in una grande arena. Si parte sabato con la storia dei fratelli riminesi Tercon in La vita da grandi di Greta Scarano, che segna anche l’apertura di Mare di libri; continuando poi fino al 31 agosto tra incroci con i festival estivi riminesi e le pellicole del cartellone della stagione. Dal Festival delle serie tv con i Cesaroni e altri ospiti, a Cartoon club. Si passa poi per un Mare di libri e ci si catapulta in un viaggio che parte dalla Napoli di Parthenope di Sorrentino, toccando gli Stati Uniti in A complete unknown, il biopic su Bob Dylan o indietro nel tempo, durante la Seconda guerra mondiale in Trentino con Vermilio. Questi sono solo alcuni dei 35 titoli che animeranno l’estate agli Agostiniani, insieme alle varie collaborazioni con gli altri appuntamenti.

Il primo innesto sarà quello con la prima edizione dell’Italian global series Festival. I riflettori sugli Agostiniani si accendono il 21 giugno (ore 21) con la reunion dei Cesaroni, con Claudio Amendola e l’intero cast che saranno presenti, a cui seguirà poi la proiezione di Hype, alla presenza dei protagonisti. Si prosegue poi con ‘Le straordinarie’, le protagoniste delle serie in uscita più attese di cui saranno mostrati in anteprima alcuni episodi, dal 22 al 27 giugno. Poi ancora il 23 l’omaggio a David Lynch con l’episodio pilota di Twin peaks e il giorno dopo l’incontro condotto da Piera Detassis con Valeria Golino e la sua ‘Arte della gioia’. Spazio anche a Cartoon club con quattro serate dedicate, di cui una (19 luglio ad ingresso libero) sul fumettista Milo Manara e la sua amicizia con Fellini. A queste si aggiungono anche gli incroci con Mare di libri con La vita da grandi di sabato, quello con La giusta distanza il 4 luglio per la proiezione di Francesca e Giovanni di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Gli appuntamenti alla corte saranno intervallati anche da una serie di titoli dedicati agli anni ’80 come il Tempo delle mele, Elephant man e l’atto conclusivo di Rimini Rimini il 31 agosto. Un salto indietro nel tempo per rendere omaggio a Pier Vittorio Tondelli, a trent’anni dalla uscita del romanzo Rimini. Il cartellone passerà dal musical Emilia Perez di Jacques Audiard, all’enigma visivo di La trama fenicia di Wes Anderson. Poi ancora La stanza accanto di Pedro Almodóvar, Le assaggiatrici di Silvio Soldini, Nonostante di Valerio Mastandrea e tanti altri titoli, consultabili sul sito internet degli Agostiniani.

A queste novità si aggiungono anche quelle negli allestimenti e nel costo dei biglietti. A dare il benvenuto ai primi spettatori, sabato ci sarà un nuovo telo di 65 metri per il grande schermo e un ticket di ingresso a 3,50 euro per i film italiani ed europei.

Federico Tommasini