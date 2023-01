Cinghiale nuotatore star del web dopo il tuffo nel lago di Soanne

Un cinghiale sorpreso a nuotare nel lago di Soanne a Pennabilli. L’animale selvatico è stato visto scorrazzare nei giorni scorsi, dentro il lago di Andreuccio e il video che lo immortala, pubblicato sul web, è immediatamente diventato virale. "Abbiamo appena finito di riaprire i pontili ristrutturati _ scherza il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini _ Si vede che è voluto venire a controllare la situazione". Dalla taglia il cinghiale sembra di giovane età. E’ arrivato dalla zona del ristorante e si è tuffato nel lago, nuotando velocemente lo ha attraversato, poi è corso nei boschi circostanti. La scena è stata prontamente ripresa e condivisa sul web da un passante, e il video ha già migliaia di visualizzazioni. Da quanto appreso dai residenti, però, sembra che l’animale non stesse facendo il bagno, bensì stesse fuggendo da una battuta di caccia.

Il cinghiale, essendo un abile nuotatore, ha attraversato lo specchio d’acqua per allontanarsi il più possibile dagli spari. Il sindaco Giannini assicura che questa è stagione di caccia: "La popolazione degli ungulati è davvero alta in alta Valmarecchia e gli enti preposti hanno stabilito delle battute di caccia, da una a due volte a settimana, per contenerne il numero. I disagi e i disastri che i cinghiali fanno sul territorio sono grandi: dagli attacchi alle coltivazioni fino agli incidenti stradali. Sono gruppi in continuo movimento tra Marche, Toscana e l’alta valle. Scappano dai lupi che sul territorio ad oggi sono il problema più grosso".

r.c.