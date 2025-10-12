"Cinghiali vicini alle strade". Parte il piano per abbatterli

Troppi cinghiali lungo il fiume Marecchia. "C’è il rischio che gli animali possano provocare incidenti sulla Marecchiese e su altre strade". Per questo, dalla settimana prossima, prenderà il via il nuovo "piano di controllo" degli ungulati a Rimini, Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Saranno impiegate le squadre dei cacciatori autorizzati da Provincia e Regione. La caccia partirà dal 15 ottobre e verrà ripetuta ogni mercoledì (tra le 7 e le 15), fino alla fine di marzo. Le battute di caccia al cinghiale saranno effettuate lungo il fiume Marecchia, dal ponte che attraversa la Statale 16 fino a Verucchio. Per questo al mercoledì, per questioni di sicurezza, resteranno chiusi alcuni tratti dei sentieri ciclopedonali lungo il Marecchia. Le battute di caccia, recita l’ordinanza della Provincia, "saranno organizzate in collaborazione con la polizia provinciale e le guardie venatorie", per gestire al meglio l’attività e ridurre i rischi. Verranno posizionate transenne e segnaletica ad hoc, lungo le ciclabili e i varchi d’accesso ad esse, per vietare così l’ingresso a pedoni e ciclisti durante la caccia ai cinghiali.

"Questo nuovo piano di contenimento dei cinghiali è un intervento necessario – spiega dalla Regione Pier Claudio Arrigoni (in foto), il responsabile dell’attività faunistica nel Riminese – Vogliamo evitare a tutti i costi che gli animali si avvicinino alla città proseguendo lungo il fiume Marecchia e, soprattutto, limitare il rischio di incidenti stradali qualora si spostino verso la Marecchiese o la Santarcangiolese". Di incidenti provocati dai cinghiali, ogni anno, se ne contano diversi. "Il piano di contenimento sarà mirato – conclude Arrigoni – Per il momento sono stati individuati a Rimini lungo il Marecchia già 2 branchi di cinghiali, formati da almeno 6 o 7 capi l’uno". Da mercoledì doppiette al ’lavoro’ per abbatterli.