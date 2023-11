Cinghiate alla moglie. Allontanato dal giudice torna ad aggredirla: arrestato 62enne

"Ti ammazzo, ti faccio fuori, ti metto in macchina e ti porto via". Così minacciava la moglie il 62enne riminese arrestato in flagranza l’altra notte dagli agenti delle Volanti. Solamente l’altro ieri i carabinieri gli avevano notificato il divieto di avvicinamento emesso dal gip del tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli a seguito della denuncia della donna. L’uomo era stato infatti querelato dalla moglie all’inizio di novembre e i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, temendo che potesse diventare pericoloso, hanno deciso di bussare alla sua porta e gli hanno notificato il divieto di avvicinamento.

Durante la notte però l’uomo preso dalla rabbia è tornato nella casa di famiglia e solo il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato un diverso epilogo. Nei confronti dell’uomo sono quindi scattate le disposizioni previste dal cosiddetto ’codice rosso’ contro i reati di genere. Il sostituto procuratore Ercolani ha chiesto un aggravamento della misura, concesso dal gip. Il 62enne, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato quindi accompagnato in carcere ai ‘Casetti’.

L’indagine era partita a seguito della denuncia presentata ai carabinieri dalla moglie dell’indagato. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata l’ennesima aggressione, l’ultima di una lunga serie.

Colpita al volto dopo una lite per futili motivi, stanca di continuare a subire in silenzio i maltrattamenti e le prepotenze ormai all’ordine del giorno, la vittima aveva trovato il coraggio e si era presentata in caserma per raccontare in maniera dettagliata l’incubo nel quale si era ritrovata invischiata e dal quale sembrava non essere in grado di uscire. Diversi gli episodi passati in rassegna e ricostruiti dalla donna nella testimonianza resa ai carabinieri. Tra questi, uno dei più gravi era avvenuto lo scorso gennaio quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il marito non avrebbe esitato a colpirla con la fibbia di una cintura, costrigendola quindi a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Un’altra volta, invece, dopo essere stata nuovamente aggredita durante una discussione domestica, la malcapitata si era ritrovata con un occhio nero. Altre volte l’uomo non si sarebbe fatto scrupoli ad afferrarla per i capelli o a tempestarla di pugni sulla testa, sempre stando al racconto riferito ai militari dell’Arma. "Io sono il padrone, devi vivere come dico io" erano le pretese dell’uomo che dava sfogo a tutta la sua aggressività, specialmente di fronte al rifiuto della donna di obbedire ai suoi ordini e di sottostare alle sue richieste. Una escalation che era esplosa soprattutto nel corso degli ultimi mesi, mettendo infine la donna con le spalle al muro e spingendola a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Che alla fine sono intervenute portandola in salvo e interrompendo i maltrattamenti.