Cinquanta hotel restano aperti per gli spartani

Partiti. Gli spartani sono pronti alla sfida nelle varie categorie in gara a Misano. Un affare per l’intera località visto che al 24 di settembre, quando in altre località gran parte delle strutture alberghiere ha già abbassato le saracinesche, a Misano sono oltre la metà gli hotel aperti per accogliere gli spartani. Circa 55 gli alberghi coinvolti. "Con questo fine settimana andiamo a chiudere un settembre importante – premette il sindaco Fabrizio Piccioni –. Da anni ormai puntiamo sullo sport a settembre per allungare la stagione e i risultati si vedono. Ben 141mila presenze nei tre giorni della MotoGp, 53mila per l’Italian Bike festival nel fine settimana scorso. Ed ora la Spartan race che vede al via 6mila iscritti tra le varie categorie ed età visto che ci sono anche i bambini. Considerando che diversi iscritti sono con la famiglia e vanno messi in conto anche l’organizzazione e lo staff, penso che avremo almeno 12mila presenze in questo weekend". Ieri mattina sono partite le prime competizioni. E sempre in giornata si sono svolte le varie gare per i più piccoli da 4 a 14 anni con percorsi tra gli 800 metri e i 3 chilometri e 200 metri. Oggi le sfide saranno sempre più dure. Una fatica che non sempre premia i primi e migliori. La Hurracane ad esempio è un evento da portare a termine in squadra, pensato per portare le capacità mentali e fisiche oltre i propri limiti.

Ma non ci sono premi, solo la consapevolezza di avercela fatta e un riconoscimento per essere arrivati in fondo. Sono previsti compiti fisici estenuanti, ed anche attività di problem solving. Sono sfide insolite da completare in gruppo e altre da vincere con le proprie forze. L’idea della Hurracane venne nel 2011 durante l’uragano Irene con condizioni meteo proibitive. La Spartan lanciò un appello a tutti gli atleti a per gareggiare ugualmente. A Misano oggi non ci sarà un uragano, ma il meteo potrebbe giocare brutti scherzi al campo di gara viste le abbondanti piogge attese tra la notte e il mattino. Intanto gli hotel incassano le presenze. Alcune strutture hanno tenuto aperto solo con pernottamento e prima colazione, e le attività ristorative si stanno riempiendo.

Andrea Oliva