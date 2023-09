Cinquanta telecamere a Rimini nord, poi toccherà alla statale 16

Cinquanta telecamere tra Rivabella e Torre Pedrera. Sono state installate negli ultimi giorni e andranno ad aumentare la dotazione di occhi elettronici del Comune per vigilare sulla città. Le telecamere servono a gestire la viabilità fornendo ai vigili informazioni in tempo reale per intervenire, ma al medesimo tempo sono anche un supporto importante per vigilare su quanto accade in città, rappresentando un deterrente per chi vuole delinquere. Altrimenti possono essere uno strumento utile a risalire ai colpevoli.

La zona mare di Rimini nord va così ad aggiungersi ad una corposa lista di impianti già attivi in città, che conta 313 occhi elettronici operativi. Inoltre ai cinquanta i Rimini nord vanno a sommarsi all’installazione di 2 nuove telecamere di lettura targhe OCR in via XX Settembre e in via Tripoli e di una telecamera a 360 gradi in viale Tripoli. In questi casi i lavori verranno ultimati entro il 15 novembre. La realizzazione è stata possibile grazie a un finanziamento triennale del Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto ‘Centro Sicurezza’.

Nel corso dell’anno saranno ben 122 le installazioni attivate in città. Oltre a quelle già citate ci sono le 12 piazzate a Borgo Marina, le quattro che guardano cosa accade al parco Pertini e le 51 distribuite in tutta l’area del Parco del Mare. L’anno prossimo le telecamere continueranno ad aumentare. Ne sono previste 112. Di queste saranno ben 15 quelle con tecnologia OCR che verranno distribuite sulla statale nelle 15 rotonde considerate nel progetto ‘TransitOK’ e finanziate con i fondi del Ministero dell’Interno.

La statale sarà così presidiata dalle telecamere come altre zone calde per la viabilità. Alla nuova rotonda Bigno saranno installate altre due telecamere OCR per leggere targhe e sapere tutto dei veicoli in transito. Ne arriveranno altre 66 nelle varie aree del Parco del mare, ed anche 4 al parco Briolini, altra zona dove i residenti in passato hanno lamentato problemi di sicurezza.

a.ol