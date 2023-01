Cinquant’anni di corsa: la Dinamo Sport taglia il traguardo

Cinquant’anni tutti di corsa! Compie mezzo secolo la Dinamo Sport, e per festeggiare l’anniversario organizza tre incontri "che hanno come denominatore comune il ruolo dello sport, in questo caso la corsa, e delle persone che la praticano", spiega il presidente Pierluigi Grossi. "La Dinamo atlatica – racconta – è nata nel lontano 1972 in concomitanza con la prima ’Campestre dei laghi’. Ad opera di un primo gruppo di pioneri, formato tra gli altri da Corrado Monti, Riccardo Pozzi, Paolo Bevitori, Roberto Turroni. Oggi siamo una realtà con un centinaio di tesserati, un settore agonistico che conta su campioni italiani ed europei, e un bel numero di praticanti". Tra gli altri, per i colori della Dinamo corre Nicolas de Nicolò, più volte campione italiani e campione europeo. "Abbiamo anche atleti keniani e marocchini, molto forti nelle corse di resistenza". Quanti agli eventi celebrativi, in ciascun episodio della rassegna troverà spazio la presentazione di un libro "in cui l’esperienza sportiva ha modificato la vita degli autori". Nella prima serata, mercoledì 25 gennaio si parlerà della crescita personale e della sfida con sé stessi: un processo lungo e tortuoso, dove l’impulso della corsa e la passione per la scrittura si fondono per dare vita ad una maratona interiore, psicologica, come recita il titolo

del libro di Giacomo Pensalfini. Nel secondo appuntamento,m il 1° febbraio, sarà protagonista un libro che raccoglie interviste a donne sulla loro esperienza sportiva: Federica Moroni sarà portavoce delle ‘donne che amano la corsa’. Il tema del terzo episodio della rassegna prenderà spunto dal titolo dell’opera presentata: Elisa Gobbi racconterà il libro di testimonianze e memorie della propria vita.