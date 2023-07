Cinquantasette ragazzi in partenza per il Portogallo

Cinquantasette giovani della diocesi di San Marino-Montefeltro sono in partenza per la Giornata mondiale della gioventù che si tiene a Lisbona, in Portogallo, da martedì a domenica della prossima settimana. I ragazzi sono accompagnati dall’équipe della pastorale giovanile della Diocesi, che ha reso possibili i contatti e la partecipazione. Gli eventi sono trasmessi in particolare dall’emittente Tv2000; inoltre sul sito www.lisboa2023.orgit si possono trovare tutte le modalità per rimanere aggiornati. La settimana che precede la Gmg sarà densa di incontri, di eventi e di gemellaggi. I giovani affronteranno i grandi temi e le urgenze di oggi. All’apertura, nella giornata di martedì, sfileranno le bandiere di tutte le nazioni rappresentanti. Oltre a quella italiana sfilerà pure la bandiera della Repubblica di San Marino.