Cinque coltellate al mercato. Grave il figlio dello chef Minguzzi

È arrivato alle spalle sferrando cinque coltellate al petto mentre Mattia Ahmet Minguzzi cadeva a terra. Due gli aggressori, di 15 e 16 anni. Il primo ha sferrato le coltellate, il secondo ha colpito con calci Mattia mentre era già a terra. Un’aggressione brutale come si può vedere nei video dalle telecamere del mercato che si trova nel quartiere di Kadikoy a Istanbul. I fatti si sono svolti tra i banchi e la merce esposta dove la vittima, di 14 anni, era andata con alcuni amici in cerca di attrezzature per lo skateboard. Da quanto si apprende, prima del colpi di coltello c’era stato un breve confronto tra i due, con l’aggressore che avrebbe fatto apprezzamenti sul giovane coetaneo, mentre Andrea Minguzzi avrebbe risposto semplicemente con uno ‘scusa’. Mattia è figlio di Andrea Minguzzi, chef originario di Misano Adriatico che lavora per il consolato francese a Istanbul. A portare il padre in Turchia sono state l’amore e le sue capacità di chef. Nel 2009 ha sposato la violoncellista Yasemin Akincilar.

Andrea Minguzzi si è formato in cucina negli anni Novanta all’hotel Gambrinus di Riccione, dimostrando da subito le sue abilità. Mente aperta e capacità che lo hanno portato ben presto in giro per il mondo. Tra le sue esperienze anche quella di avere preparato i passatelli in brodo, piatto tipico romagnolo, nella Foresta Amazzonica. Come chef è cresciuto negli anni tanto da vedere riconosciute le sue abilità niente meno che dallo Stato francese, che da sempre si definisce la culla della cucina. Al consolato francese a Istanbul lavora da tempo, e di tanto in tanto torna in Italia.

Quanto accaduto nella giornata di venerdì ha scosso la stessa opinione pubblica turca per la brutalità con cui si è consumata l’aggressione, unita al fatto che a scatenare la folle rabbia sarebbero stati futili motivi. Altro elemento che ha destato sconcerto è stata l’indifferenza generale delle persone che hanno assistito a quanto è accaduto. Solo un medico che si trovava a pochi metri si è subito adoperato per soccorrere il ragazzo ferito, arrivando a fargli il massaggio cardiaco prima che arrivassero i soccorsi. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Goztepe City Hospital dove è ricoverato in terapia intensiva per le lesioni riportate agli organi interni. Da quanto si apprende dal portale turco Odatv, il padre ha precisato che: "Le condizioni degli organi interni non sono buone, ma siamo fiduciosi. Purtroppo non possiamo fare nulla. I nostri medici si stanno prendendo cura di lui". I due giovani aggressori sono stati individuati e subito arrestati. Il 15enne avrebbe diversi precedenti. La polizia italiana è in contatto con quella turca.

Andrea Oliva