Cinque coppie festeggiano le nozze di diamante

Una ventina di coppie, domenica nella piazza di San Lorenzo, durante la messa solenne celebrata in occasione della partecipatissima "Festa della famiglia" si sono ripromesse amore eterno. Tra queste ben cinque hanno festeggiato le nozze di diamante, 60 anni di matrimonio. Si tratta di Giovanni Sanchi e Guerriera Guidotti, Umberto Frasca e Erminia Santopietro, Marino Tonini e Maria Trucci, Umberto Rossi e Annamaria Leardini, Silvestro Mainardi e Meris Conferenzieri. Con loro gli sposi che hanno celebrato le nozze d’oro: Giovanni Sonaglioni e Maria De Carolis, Giancarlo Godoli e Rosanna Zavoli, Waltan Paolini e Rosina Tirincanti, Bruno Giannini e Anna Maria Righetti e Claudio Manenti e Teresa Mariotti. E ancora: Claudio Renzetti e Carla Giovagnoli, Raffaele Golinucci e Franca Ricci, Natalino Casadei e Manuela Mercatelli (40 anni), Carlo Fabbri e Michela Battarra (25), nonchè Valentino Casadei ed Elisa Menghini, Francesco Di Caprio e Adiletta Navarra, Andrea Casoli e Francesca Papparella (10). Estratti in serata i numeri vincenti della sottoscrizione a premi, a partire dal primo C007666 (buono spesa da 700 euro), B006230 (buono spesa da 300 euro), F010082 (biciletta da uomo), C007764 (cesto salumi), E009894 (orologio da polso). Altri estratti: B006768, A005361, E009540, A005521, F010096, B006787, B006624, E009821, B006959 e C007729. I premi si ritirano entro il 7 novembre in viale Santa Margherita Ligure 2 (0541640378).