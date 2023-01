Cinque Daspo in arrivo e trasferta a Olbia a rischio

di Francesco Zuppiroli

I tifosi del Rimini rischiano grosso. Tutti, per la violenza di pochi. Manca ancora l’ufficialità, ma informalmente un’avvisaglia di quanto accadrà la prossima domenica è già arrivata alla società. I tifosi biancorossi non potranno seguire la squadra nella sfida contro l’Olbia, valevole per la 23esima giornata di campionato di Serie C, in programma domenica 22 gennaio alle 14.30. Un destino che sarà condiviso con i tifosi del Cesena, come nuova conseguenza degli scontri violenti avvenuti prima del derby lungo la via Cesenatico, dove un gruppo di ultrà si è scontrato in una maxi rissa tra tifosi. Disordini avvenuti, per altro, nello stesso giorno dell’inferno sulla A1, con la follia di alcuni sostenitori del Napoli avversi a quelli della Roma.

Sarebbero stati questi episodi infatti a mettere in allarme il Governo, che ha attivato l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per valutare eventuali partite a rischio. Tra questo elenco sarebbero finite appunto Torres-Cesena, prima, e Olbia-Rimini dopo, con come esito il concreto rischio per i tifosi di non poter andare in Sardegna per la prossima partita di campionato (lo scontro più imminente sarà allo stadio Romeo Neri). Non a caso la vendita dei biglietti partirà solo dopo la decisione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Un divieto di trasferta insomma che pare dietro l’angolo, in attesa delle conferme ufficiali che, dato la distanza temporale, sono comunque passabili di sorprese gradite al tifo biancorosso.

Nessun dietrofront invece è arrivato per quanto riguarda i Daspo ai 5 facinorosi riminesi già identificati e denunciati per rissa, accusati per aver preso parte agli scontri di domenica scorsa sulla via per lo stadio Manuzzi. Nei loro confronti infatti la Questura di Forlì sta disponendo le notifiche del caso e il rischio è di dieci anni di allontanamento dagli stadi.

Una serie di provvedimenti a cascata dopo gli scontri all’ora di pranzo di domenica in via Cesenatico, all’altezza di Ponte Pietra, che ha fatto storcere il naso alla Curva Est del Rimini, che ieri attraverso un comunicato affidato ai social ha scandito: "La Curva Est è unita e compatta in tutte le sue forme, a difesa delle proprie idee e di chi le porta avanti sempre con coerenza a 30 chilometri di distanza come su e giù per lo Stivale. Rispetto e solidarietà per chi subirà le conseguenze di una domenica vissuta da ultras. La giustizia dei tribunali (...) è parecchio onerosa. Per questo dalla prossima partita in casa, oltre al consueto banchetto, terremo attiva una raccolta fondi per supportare la nostra realtà".