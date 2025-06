Cinque milioni per la sicurezza di Novafeltria

Da Perticara a Torricella, da Sartiano a Uffogliano, tutto il territorio di Novafeltria è attraversato dai cantieri per i lavori di consolidamenti e ripristino dei danni causati dall’alluvione del 2023. In totale sono ben 18 gli interventi tra quelli in corso d’opera, altri in procinto di partire e quelli già realizzati, per un importo di circa 5 milioni di euro tra finanziamenti ministeriali e i fondi straordinari stanziati dopo l’alluvione.

L’ultimo in ordine di tempo è il finanziamento di 160mila euro, ottenuto grazie ai fondi per la ricostruzione post-alluvione: sarà utilizzato per mettere in sicurezza il monte di Uffogliano. "Dagli ultimi sopralluoghi effettuati - fa il punto l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Pandolfi – è stata riscontrata la possibilità di un distaccamento di massi. Non ci sono pericoli immediati per i residenti, ma essendoci alcune case a valle occorre intervenire al più presto". Cioè non appena sarà affidato l’incarico al progettista. Sono invece a buon punto gli interventi via Casalecchio e via Greppa, nella frazione di Perticara. In quest’ultima località è atteso un finanziamento ministeriale da 600mila euro per mettere in sicurezza tutta l’area. In settimana prenderà il via anche la sistemazione di Pian del Bosco, dove una frana ha eroso quasi il 50 per cento della carreggiata. In zona Pescaia a Sartiano, terminato il primo lotto di lavori ne seguirà un secondo, come pure a Le Velle e Salceto di Torricella.

Molto atteso dai residenti – che avevano installato anche cartelli in merito – il ripristino della viabilità a Ca’ del Gallo. Tra i fondi stanziati dopo l’alluvione e quelli ministeriali si parla di un finanziamento da circa 2 milioni di euro. Da un cantiere all’altro. Domani prenderà il via la demolizione del ponte tra Maiolo e Novafeltria, tempo gravato da problemi sia strutturali sia idraulici. La Provincia realizzerà un nuovo ponte, finalmente adeguato alle norme antisismiche, lungo 138 metri. Un’opera da oltre 5 milioni di euro. Un cantiere che non mancherà di causare disagi, ma strategico per la viabilità in Valmarecchia.

