Cinquecentine ebraiche in biblioteca

Voci dai fondi. La biblioteca raccontata. Oggi alla Biblioteca Gambalunga, sala Cineteca, ore 17 interverranno Guido Bartolucci (foto) "La presenza ebraica a Rimini nel 500",

Emma Abate "Books within Books: frammenti di manoscritti ebraici in archivi e biblioteche di Rimini",

Anna Teresa Celli Gershom "Soncino, stampatore ebreo a Rimini".

Nel 1520 il più importante e rinomato stampatore ebreo del XVI secolo, Gerschom Soncino, si stabilì a Rimini e vi rimase per sette anni, prima di emigrare nell’Impero Ottomano. Gershom appartiene ad una famiglia, inizialmente denominata "da Spira", che dalla Germania si trasferisce in Italia a inizio Quattrocento per poi insediarsi a Soncino, in Lombardia, dove l’attività finanziaria esercitata in origine viene abbandonata, intraprendendo quella della stampa nella seconda metà del Quattrocento. A inizio Cinquecento l’attività tipografica di Gershom Soncino è itinerante, attestata in località adriatiche, a Rimini è presente dal 1520 al 1527, tra i primi tipografi della città, definito dal Consiglio cittadino, a cui chiede la concessione ed il previlegio per la sua attività, “Maestro egregio impressore di libri”. Qui si trovò circondato da una comunità ebraica ricca per cultura e attività economiche, centrale nel connettere insieme il nord e il sud della penisola.