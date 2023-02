Cinquecento alberi al posto del cemento

Alberi al posto del cemento. Il Comune di Riccione ha deciso quale sarà il luogo della città da destinare alla forestazione come opera di mitigazione ambientale rispetto alla realizzazione della terza corsia dell’A14. Gli alberi, cinquecento in tutto, verranno piantati nei 7mila e 300 metri quadrati ai piedi della collina, nell’area di via Trebaci, dove decenni fa dovevano sorgere lussuosi appartamenti nella lottizzazione Palazzetti. Di quelle previsioni urbanistiche ne sopravvisse solo una parte. Nei campi incolti che sono rimasti in collina non verrà riproposto il cemento, ma il verde. L’occasione arriva con le opere di mitigazione legate all’ampliamento dell’autostrada.

Geat realizzerà l’intervento per conto del Comune. Il costo massimo previsto si aggira sui 50mila euro da investire grazie al finanziamento di ministero dell’Ambiente, Società autostrade e Regione Emilia Romagna. "Il progetto ha una durata complessiva di 12 anni – spiega l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli – al termine del quale Riccione avrà un nuovo polmone verde: un patrimonio importante del quale potranno beneficiare soprattutto le nuove generazioni".

Verranno piantate 560 essenze arboree autoctone consigliate dalla Regione, spiega il presidente di Geat Fabio Galli. Si tratterà di querce, aceri campestri, frassini, pioppi bianchi e ligustri. Gli alberi verranno messi a dimora dopo avere raggiunto un’altezza tra il metro e il metro e mezzo. "Saranno piantate a poca distanza l’una dall’altra proprio per creare una sorta di foresta, al fine di migliorare i benefici che potranno garantire all’ambiente" spiega Galli. Prima degli alberelli verranno svolte le prime operazioni riguardanti la bonifica dell’area con gli sfalci delle erbacce e la lavorazione del terreno. Sarà Geat a curare il bosco fino a quando le piante non avranno raggiunto un adeguato livello di maturazione. Alla natura non si può mettere fretta, e la nascita di un bosco richiede pazienza. Per preservarne il futuro del’area verde, Geat penserà ad innaffiare le piante, tagliare l’erba e verificare la corretta crescita degli alberi. Tutto questo proseguirà per almeno 12 anni, fino a quando il bosco si mostrerà ‘autonomo’.

"Questo intervento è un primo tassello della riforestazione del nostro territorio – chiude Andruccioli –, necessario per l’assorbimento di carbonio in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riduzione del gas serra in adempimento al protocollo di Kyoto".

Andrea Oliva