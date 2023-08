Cinquecento firme per il dottore "Tomelli resti qui altri due anni"

È arrivata già a quasi 500 firme (ma il numero potrebbe crescere) la petizione avviata dai residenti di Fontanelle, che non hanno intenzione di perdere il loro medico di base, Loris Tomelli, suo malgrado ’costretto’ ad andare in pensione. La sua richiesta all’Ausl di restare in servizio altri due anni, è caduta nel vuoto. Così i suoi pazienti si sono mobilitati con la raccolta firme: oggi sarà consegnata alla commissaria prefettizia Rita Stentella. Tutti sperano che il Comune possa intercedere, allungando di un biennio l’attività lavorativa del dottore. Tanto più che l’ambulatorio di Tomelli resterebbe vacante: al momento non è previsto un sostituto. Per tantissimi anziani del quartiere perdere Tomelli sarebbe un grande disagio. "Il nostro dottore – si legge nella petizione – si è visto negare dall’Ausl possibilità di continuare a prestare servizio per altri due anni oltre l’età pensionabile, come previsto dalle norme vigenti intervenute per sopperire alla carenza dei medici. Aiutateci a farlo restare, non vogliamo perderlo per l’esperienza, la professionalità, la disponibilità e sensibilità dimostrate in questi anni"".

"Ho raggiunto l’età pensionabile, ma ci tenevo continuare ancora per due anni, come previsto dal decreto ’Milleproroghe’. Ho fatto domanda all’Ausl, diversi mesi fa, ma a metà agosto con una lettera mi è stato risposto che non ci sono le condizioni per accettare la mia richiesta. D’altra parte la norma è subordinata alla decisioni delle Ausl locali. Forse hanno pensato che qui non ci siano carenze di medici, probabilmente non conoscono tutte le realtà dei singoli comuni. La zona di Fontanelle è decentrata rispetto al centro di Riccione, spostarsi per un anziano è problematico. Nel nostro poliambulatori lavorano altri due medici di base, ma non possono più accettare altri pazienti. Il 26 settembre, giorno del pensionamento, si avvicina. Temiamo che qui non arrivi nessuno". sarebbe un guaio per i 1700 riccionesi seguiti da Tomelli. "La petizione è partiva dai pazienti, non me l’aspettavo ma mi fa piacere – conclude Tomelli – Io li ho solo avvisati con un cartello, non sarebbe stato giusto dirlo all’ultimo momento!".

Nives Concolino