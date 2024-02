Cinquecento firme per Pironi: "Dedichiamogli un luogo di sport"

Un luogo di sport da intitolare a Massimo Pironi. Venerdì in municipio sono state portate le 511 firme raccolte per sostenere l’iniziativa. Il promotore della raccolta firme su Change.org Alessandro Casadei (Riccione Podismo), insieme a Gigliola Mattei (Pattinaggio Riccione), Giuseppe Tontini (Volley Riccione), Paolo Pierantoni (Riccione 1926), Sauro Tontini (Centro Kiai) e Graziella Tentoni (Polisportiva Riccione), ha consegnato le firme alla sindaca di Riccione Daniela Angelini e all’assessore allo Sport Simone Imola. Nel testo della petizione si legge: "Massimo Pironi, insieme ad Italo Nicoletti, è stato senza dubbio per ruolo e carattere uno dei protagonisti dello sport a Riccione ed in particolare per la Polisportiva Riccione. Intitolare a Riccione ‘un luogo di sport’, significa rendergli un giusto omaggio ma anche idealmente ricevere quel testimone fatto di attenzione e passione per lo sport da trasmettere alle generazioni protagoniste del nuovo millennio". Pironi è scomparso il 7 ottobre del 2022 nell’incidente sull’A4 dove hanno perso la vita anche cinque ragazzi e un’educatrice di Cuore21. "Massimo è nel nostro cuore – dice la sindaca Angelini – e sin dai giorni successivi alla sua tragica scomparsa abbiamo pensato che meritasse di essere ricordato con l’intitolazione di un luogo di Riccione particolarmente significativo e a lui caro".