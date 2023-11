Cinquemila in marcia: "Facciamo rumore nel nome di Giulia e delle altre vittime"

Hanno fatto rumore. Per Giulia e per tutte le altre vittime di femminicidi. Hanno urlato e fischiato contro la strage continua delle donne. E l’hanno fatto tanti ieri a Rimini. Almeno 5mila le persone che hanno partecipato a È per te, la marcia contro la violenza sulle donne. Mai nelle edizioni passate si era vista tanta gente sfilare come ieri. Il delitto di Giulia Cecchettin ha spinto migliaia a scendere in piazza. E come avevano chiesto Gino ed Elena, padre e sorella di Giulia, anche a Rimini – come in altre città – hanno fatto rumore.

Una marea umana che ha marciato dall’Arco d’Augusto fino a piazza Cavour, sulle note della banda giovanile di Rimini. Svettano le bandiere di associazioni e sindacati, quelle di ’Rompi il silenzio’ che gestisce i centri antiviolenza di Rimini e Santarcangelo. Decine di donne marciano mostrando i loro cartelli con slogan come Il patriarcato ci uccide, Se non torno distruggete tutto e Potrei essere la 107esima. È il conto della strage: già 106 vittime di femminicidi da gennaio a oggi, di cui 2 a Rimini. Gruppi di ragazze intonano il coro: "Lo stupratore non è malato, è il figlio del patriarcato". Ma soprattutto fanno rumore, con fischietti e tamburi improvvisati. Sono i volti della Rimini che dice no alla violenza e porta in piazza tutti. Marciano anche studenti, volontari delle parrocchie, gruppi scout. Sfilano accanto a parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri. Marciano figli e genitori insieme. Un corteo che riempie velocemente piazza Cavour. Sul palco la prima a parlare è Francesca. Ha 17 anni, studia al liceo linguistico. "Mi chiedono cosa voglio fare da grande, rispondo: voglio essere libera, voglio girare senza paura".

Si emoziona Francesca mentre parla. L’emozione è forte anche per Roberta Calderisi, presidente di ’Rompi il silenzio’: "Ringrazio i tanti uomini presenti in piazza. La violenza ci riguarda tutti. E non c’è solo la violenza fisica: c’è quella economica, psicologica". "Siamo qui per chiedere più diritti per noi donne", aggiunge la presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti. E la vicesindaca Chiara Bellini invita gli uomini a "liberarsi dal patriarcato, dai modelli machisti". Poi l’appello alle scuole "per affrontare con i ragazzi il tema della violenza". Prima di accendere le luminarie (dedicate quest’anno alle vittime di femminicidi) sale sul palco Annie. Ha 13 anni, va alle ’Bertola’, e a scuola ha organizzato il flashmob contro la violenza. "Non vogliamo più corsi di autodifesa, vogliamo smettere di doverci difendere".