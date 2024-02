Cinquina riminese tra i borghi più belli

E’ stata costituita lo scorso 24 febbraio nella sala del consiglio comunale di Dozza l’associazione senza scopo di lucro dei Borghi più Belli d’Italia nell’Emilia Romagna. Tredici gli amministratori che hanno siglato l’atto in rappresentanza dei municipi di Bagnara di Romagna, Bagno di Romagna, Bobbio, Castell’Arquato, Compiano, Dozza, Fiumalbo, Gualtieri, Montechiarugolo, Montefiore Conca, Montegridolfo, San Giovanni in Marignano e Vernasca. A questi, si aggiungeranno presto Brisighella, San Leo e Verucchio. Tutte realtà che fanno già parte del circuito nazionale dei Borghi più Belli d’Italia. Le finalità della neonata associazione sono chiare: creare un sistema regionale dedicato a iniziative di valorizzazione dei borghi, ma anche puntare forte sul patrimonio storico e culturale di ciascun paese. Una freccia in più nella faretra per presentare in maniera coordinata alle istituzioni pubbliche, come Regione e Ministero competente, le istanze e le problematiche delle singole amministrazioni in materia di salvaguardia, tutela e potenziamento del ruolo dei paesi. Con una forte spinta per quanto riguarda l’aumento dei flussi turistici, portati in dote allo scacchiere regionale da abitati che vantano un patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale significativo. A maggior ragione alla luce della nuova fisionomia di rete. Spazio, quindi, a una serie di programmi da realizzare in modo condiviso per ampliare l’offerta e il raggio di azione. Un po’ come è già avvenuto negli ultimi due anni con il Festival teatrale dei borghi dell’Emilia-Romagna. "Una realtà che lavorerà per stabilizzare e sviluppare le politiche di promozione dei borghi a livello regionale – spiega il sindaco di Dozza -. Come amministrazione ci siamo impegnati molto e il paese ha un ruolo sempre più centrale nella fisionomia turistica emiliano-romagnola. La nuova associazione regionale era attesa da anni".