Cinture slacciate, sanzioni in aumento

Sicurezza stradale: crescono le multe per l’uso (mancato) delle cinture, calano quelle per guida col telefonino in mano, per mancata revisione e assicurazione, e per la patente scaduta. E’ il bilancio della polizia locale nei primi due mesi del 2025 rispetto allo stesso preiodo del 2024. Dal report risultano 67 verbali per uso improprio delle cinture di sicurezza (erano stati 43 nel 2024). Diminuite invece le infrazioni per l’uso del telefonino durante la guida, passando da 45 a 29. Le sanzioni per la mancata precedenza ai pedoni sono invece aumentate, passando da 5 a 9. Le multe per la mancanza di assicurazione obbligatoria sono diminuite da 70 a 52. Le infrazioni per patente scaduta sono calate notevolmente, passando da 27 a 9. Resta sostanzialmente stabile il numero di sanzioni per omessa revisione (176 nel 2024, 167 nel 2025). Calano anche le sanzioni per guida senza patente, da 11 a 4. "I dati mostrano un iniziale quadro in miglioramento - dichiara l’assessore Juri Magrini - e una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, pur evidenziando alcune aree su cui la polizia locale continuerà a concentrarsi. Continueremo a svolgere attività di prevenzione e controllo lungo le strade della città, al fine di ridurre quei comportamenti che spesso sono identificati come le cause degli incidenti stradali più diffusi e pericolosi".