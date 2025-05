Cinzia Farinelli, super dirigente alle grandi opere

Il futuro di Riccione nelle mani della super dirigente Cinzia Farinelli. Da domani Farinelli sarà alla guida di un nuovo ambito funzionale in municipio, quello relativo alle ‘Opere strategiche e valorizzazioni immobiliari’. A conferire l’incarico ci ha pensato la sindaca Angelini. "Questo nuovo ambito - spiegano dal municipio - nasce per dare un coordinamento più efficace e mirato alle attività legate ai grandi progetti di trasformazione urbana, alle infrastrutture strategiche e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico". La dirigente dovrà dunque coordinare i vari settori coinvolti nelle grandi opere. Ad esempio, parlando di patrimonio, a breve sarà pubblicato il bando per la vendita della ex colonia Bertazzoni. Su questa e sul parco Perle d’acqua si gioca il rilancio della zona sud con una spa cittadina (al posto del parco) e un condhotel in riva al mare. Un progetto complesso con più settori coinvolti che spetterà alla dirigente coordinare. Un compito gravoso che si va a sommare a una lunga sequela di deleghe. Ricordiamo infatti che già oggi Cinzia Farinelli sovraintende i settori: Risorse finanziarie, Risorse umane, Società partecipate e Patrimonio e ad interim Turismo, Sport, Cultura e Sviluppo economico.