Cioccolato e fantasmi in centro storico

Dal 31 ottobre al 5 novembre San Marino ospiterà in centro storico due iniziative dedicate a grandi e piccini: CioccolaTi, la nuova festa del cioccolato di San Marino e la Casa dei Fantasmi. Le location del festival del cioccolato saranno via Eugippo, che ospiterà il market del cioccolato con 9 maestri cioccolatieri, la Cava dei Balestrieri, che sarà allestita a tema per show cooking e laboratori per bambini, via Donna Felicissima, che ospiterà mercatini e produttori locali e infine la Galleria della Cassa di Risparmio che durante l’evento diverrà sede del primo museo itinerante dedicato al cioccolato con esposizione di alcuni tra i più pregiati pezzi di storia. Poi in occasione di Halloween, martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre spazio ai bambini, dalle 16 alle 20, nella sala mostre della segreteria di Stato al Turismo. I talentuosi attori accoglieranno e intratterranno i bambini con uno spettacolo itinerante e coinvolgente all’interno della Casa dei Fantasmi. Ingresso gratuito.