Ciocopaese avanza, ora si pensa al Natale

Faccia a faccia animato ieri mattina al palazzo dei congressi. Sul tavolo la programmazione degli eventi dopo lo scontro tra i sei comitati cittadini e gli uffici turistici dell’amministrazione comunale sul caso Ciocopaese.

Dopo l’incontro di ieri avvenuto in tarda mattinata, due cose sono più chiare. La prima è che Ciocopaese viaggia verso la riconferma del periodo di svolgimento classico, la terza domenica di ottobre. In Paese si lavora in questa direzione dopo la difesa a spada tratta degli altri cinque comitati cittadini: Consorzio Ceccarini, Comitato Tasso, viale Dante, Riccione Abissinia e Riccione Alba.

L’altra è che da ora in poi le comunicazioni tra l’amministrazione comunale, comitati e categorie economiche dovrebbero essere più intense, anche per condividere le scelte. Se son rose fioriranno, ma il primo banco di prova ha lasciato più di un dubbio. Le parti in causa avevano stabilito di emettere una nota stampa condivisa. L’incontro è finito all’ora di pranzo, ma quando è arrivato il momento di mettersi a tavola la nota non era stata ancora preparata.

Restano così i buoni propositi con cui è terminata la riunione, a partire dal termine condivisione fin troppo abusato da oltre un anno a questa parte.

Per il resto il confronto ha portato a un chiarimento su Ciocopaese, un evento storico che rischiava di saltare. L’amministrazione in ottobre andrà a realizzare un progetto ampio legato al compleanno di Riccione. Verranno organizzati diversi appuntamenti e coinvolte diverse realtà a partire da Centro 21 per ricordare i ragazzi scomparsi nel terribile incidente in A4 il 7 ottobre di un anno fa, assieme a Massimo Pironi e all’educatrice Romina Bannini. In municipio avrebbero preferito uno spostamento dell’evento dedicato al cioccolato in novembre, ma non uno, bensì sei comitati hanno risposto picche.

L’affaire Ciocopaese dovrebbe essersi concluso, mentre è più che mai aperto quello relativo agli eventi natalizi. Ieri non si è scesi nei particolari. Se non altro comitati e categorie hanno ottenuto che vi sia maggior confronto d’ora in avanti. È quanto gli stessi comitati e associazioni di categoria avevano chiesto attraverso una lettera inviata ala commissaria. Ieri Rita Stentella non era presente. Per il Comune c’era Simone Bruscia, colui che da anni ormai segue la programmazione del settore turismo e cultura. Prima del Natale il prossimo esame da superare sarà Halloween. Un anno fa il consorzio di viale Ceccarini puntò su Ognissanti. Anche quest’anno potrebbe essere un’occasione, trovando le risorse.

Andrea Oliva