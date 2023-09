Ciocopaese è confermato a ottobre. Niente tassa per gli espositori

Ciocopaese, Halloween ed infine il Natale. Eppur si muove l’autunno degli eventi. Dopo i confronti e i dubbi su Ciocopaese, l’evento è stato confermato. Si svolgerà in Paese tra il 13 e il 15 di ottobre, nel periodo in cui storicamente si è sempre tenuto. Scongiurata anche l’ipotesi che fosse il comitato ad accollarsi l’intero peso economico dell’evento. Il Comune ha deciso di procedere come gli scorsi anni, garantendo l’esenzione della tassa sull’occupazione del suolo pubblico per gli stand e le attività ricreative. Inoltre sempre il Comune penserà al decoro dell’area attraverso alcune azioni: ripristino aiuole e piante in piazza Parri; pulizia strade prima e dopo l’evento; luminarie presenti accese e filodiffusione; concessione gratuita di contenitori per la raccolta rifiuti.

Superato Ciocopaese arriverà il periodo di Halloween. "Come consorzio Ceccarini qualcosa faremo per mantenere il format ‘Riccione mi strega’ – premette Maurizio Metto, il presidente –. Ma non sarà un evento come lo scorso anno visto che non ci sarà l’appoggio economico del Comune". Il presidente non ne fa una polemica, anche perché si sta aprendo una nuova fase nell’organizzazione del palinsesto natalizio. Ieri si è svolto un incontro tra comitati e il dirigente al Turismo Luigi Botteghi. "Abbiamo condiviso un metodo di lavoro concreto e partecipativo" dice Metto. Per i dettagli si attendono gli incontri nelle prossime settimane. "Di certo ora sappiamo che ci sarà la pista di pattinaggio, il villaggio natalizio, i concerti e tanto altro. C’è interesse, ma per sapere le tipologie di allestimenti e le iniziative è presto".

a.ol.