Ciocopaese: tre giorni con stand, luna park e spettacoli circensi

Spettacoli circensi, danza, il luna park per i più piccoli in piazza Unità e naturalmente il protagonista della manifestazione, il cioccolato. Torna Ciocopaese il prossimo weekend, nelle vie e piazze del Paese. Il 13, 14 e 15 ottobre si rivedranno gli stand con tutte le novità dolci per trascorrere non solo la giornata, ma anche la serata.

Durante i tre giorni corso Fratelli Cervi e viale Diaz saranno occupati dagli stand con tutte le novità più dolci. Si rinnova anche la collaborazione tra Ciocopaese e Cuore21 che sarà presente con un proprio stand sabato e domenica dalle 10 e venerdì dal pomeriggio. Tante le occasioni di divertimento per i più piccoli per una giornata non solo golosa, ma anche divertente. Già al venerdì il calendario degli spettacoli prevede truccabimbi e baby dance dalle 17,30 fino alle 21 in piazzetta Matteotti. Il bis al sabato e alla domenica quando si farà festa fino alle 22. Per i più grandi tanta musica sabato e domenica dalle 17 in piazzetta Parri e danza con la scuola di ballo ‘In danza show academy’ sabato dalle 21. Venerdì alle 21 lo spettacolo Wild Angels, mentre domenica dalle 17,30 ci sarà Astrolighet, The robot light show, un viaggio nel futuro per uno spettacolo da ricordare.