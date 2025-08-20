Ciotti lascia l’Unione: non è più il presidente

Giorgio Ciotti ha rassegnato le dimissioni da presidente dell’Unione della Valconca. Un fulmine a ciel sereno che scuote l’estate dell’Unione quando alla fine del mandato di Ciotti sarebbero ancora mancati due anni. "La mia decisione – ha spiegato lo stesso sindaco di Morciano – si colloca in un momento di piena maturità del percorso amministrativo intrapreso, che ha trovato recente e solida sintesi nell’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026–2028, con alcune direttrici per lo sviluppo dell’Unione prossimi anni. Tra queste, il rafforzamento della gestione associata del personale, la progressiva unificazione della gestione tributaria; la possibilità di conferire in Unione la funzione sociale; il superamento della suddivisione in sub-ambiti, per una governance territoriale più coerente e funzionale alle esigenze dei Comuni; il consolidamento del ruolo dell’Unione come ente capace di attrarre risorse regionali e statali", ha elencato Ciotti.

L’ormai ex presidente insomma lascia l’incarico proprio mentre stava decollando il piano per un rilancio totale dell’entroterra, per contrastare lo spopolamento e rilanciare la Valconca come luogo attrattivo in cui vivere, lavorare e investire, con un investimento totale di 6,5 milioni di euro, di cui 4,5 milioni dal Fondo di Sviluppo e Coesione e 2 milioni da risorse locali. E con una nuova RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e il centro sovracomunale di Protezione Civile in via di progettazione e quindi di realizzazione.

Ma Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano al secondo mandato dal 2022, non ha più dubbi: "Ritengo conclusa una fase importante, nella quale l’Unione ha recuperato centralità e progettualità, dimostrando capacità di visione e di azione. È per questo che ritengo opportuno, e rispettoso delle nuove compagini comunali, cedere il passo a chi sarà chiamato a dare piena attuazione al quadro programmatico approvato, con la forza del mandato democratico da poco ricevuto. Desidero ringraziare i colleghi sindaci, il Consiglio dell’Unione, la struttura tecnica e amministrativa, per il percorso condiviso, per la lealtà istituzionale e per l’impegno costante nel rilancio dell’Unione. Un ringraziamento speciale anche alla vice presidente Mirna Cecchini per il prezioso lavoro di affiancamento e collaborazione". Ed intanto tra i colleghi dell’Unione, gli altri otto sindaci, è già iniziato il toto-presidente, per un ente sovracomunale di grandi prospettive.

Luca Pizzagalli