Ciotti: "L’Unione è in salute, già intercettati contributi per mezzo milione nel 2024"

L’Unione Valconca cresce ed ora sono in arrivo nuovi contributi. I dati richiesti dalla Regione Emilia - Romagna, a seguito di una ricognizione complessiva sui risultati raggiunti, alla data del 31 ottobre scorso, hanno promosso l’Unione Valconca dal gruppo delle ‘Unioni avviate’ a quello delle ‘Unioni in sviluppo’. "E non è solo un passaggio burocratico – spiega Giorgio Ciotti, presidente dell’Unione (nella foto) – ma un passo avanti importante per il pieno consolidamento dell’ente sempre più punto di riferimento istituzionale del territorio, che ci apre nuove opportunità di finanziamento e nuove specifiche politiche e/o di indirizzi e linee guida da parte dei comuni associati e dalla Regione". Da evidenziare che nel 2022 e 2023 l’Unione ha saputo coordinare progetti che hanno ricevuto contributi per 370mila euro in ciascuna annualità (tra contributi regionali e contributo statale regionalizzato) con una crescita percentuale del 112% rispetto agli anni precedenti. Per l’anno 2024, le prime stime parlano già di oltre mezzo milione di euro di contribuiti intercettati dall’Unione Valconca. "Oggi l’ente – continua Ciotti – rappresenta una popolazione di oltre 30mila residenti in nove Comuni, ha rafforzato i propri organici e avviato uno studio per l’implementazione di nuove funzioni quali la gestione del personale, i tributi ed i servizi sociali. Il termine per concludere l’iter per la implementazione di tali nuovi servizi associati è già stato avviato con l’adozione, da parte dei sindaci dell’Unione, del documento di programmazione per il 2025 e lo si intende concludere entro il prossimo 30 giugno".