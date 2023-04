Cipolla d’acqua: due imprese nel registro

Due imprese agricole sono state inserite ufficialmente nel registro di denominazione comunale d’origine per la produzione della ‘Zvola da acqua’ (cipolla d’acqua, ndr), prodotto tipico del territorio. Si tratta di due imprese di Sant’Agata-San Bartolo che potranno utilizzare il marchio De.Co. per la promozione e la commercializzazione della cipolla bionda. A valutare la consegna del certificato, un comitato composto da un funzionario comunale e due esperti di Coldiretti. Il comitato ha verificato la presenza dei requisiti per le cipolle prodotte dalle due aziende. "Con queste denominazioni, prende corpo il progetto di valorizzazione di un prodotto tipico santarcangiolese – dice l’assessore al turismo Emanuele Zangoli, insieme alla collega delle attività economiche, Angela Garattoni – Il progetto sulla cipolla assume un’importanza strategica per la città sotto diversi punti di vista. Da un lato, si preserva una tradizione e un patrimonio culturale che attinge alle radici contadine della città e incentiva la sostenibilità di consumi e stile di vita. Dall’altro, grazie a un sistema virtuoso, si inserisce un elemento di valore nella rete turistica e economica del territorio, a partire dalle le aziende iscritte al registro. E rafforziamo la nostra presenza nel circuito di città slow e slow food".