Cipolla dell’acqua, corsa per la certificazione

Dolce, zuccherina e pressoché unica, dopo essersi asciugata al sole. È la cipolla dell’acqua: ne è stato avviato a Santarcangelo l’iter per l’ingresso tra i presìdi Slow food, associazione no profit e attiva nella tutela del patrimonio agroalimentare. Prodotto tipico del territorio e coltivato nella zona bassa del fiume Marecchia, la zvòla d’acqua si candida come protagonista di una filiera sostenibile e di qualità. Il presidio Slow food attira quindi l’interesse di coltivatori, associazioni, enti locali e ristoratori. Non a caso, la corsa per l’ambita certificazione – che rappresenterebbe il 19esimo presidio Slow food per la Regione – va intesa come una "condivisione d’intenti". Lo spiega Angela Garattoni, assessore alle attività economiche di Santarcangelo, che ha sottolineato l’importanza di introdurre la cipolla dell’acqua "anche nelle mense delle nostre scuole".

Dal canto suo, Fabio Polidori, agricoltore, chiede un percorso di certificazione "scientifico" e delineato, affinché non si metta a rischio la produzione con impollinazioni esterne. Sul tema interviene anche Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura, parlando di un percorso che rappresenta "l’idea del futuro dell’agroalimentare in Emilia Romagna". "Con Slow food – ha aggiunto l’assessore – c’è un insieme di valori per la nostra agricoltura. E come Regione ci stiamo impegnando per la salvaguardia della biodiversità. L’Emilia Romagna – conclude Mammi – è considerata il cuore pulsante dell’agroalimentare del Paese".

A dibattito anche lo chef della Sangiovesa, Massimiliano Mussoni, nonché ambassador della cipolla dell’acqua: "È un prodotto da valorizzare e di cui essere curiosi – ha detto Mussoni – Deve esserci sempre sui banchi dell’ortofrutta, vanno approfondite le sue proprietà per la salute e studiate ulteriori tecniche di conservazione".

Andrea G. Cammarata