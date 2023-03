Cipresso abbattuto per la nuova ciclabile

Un albero ("quasi centenario") abbattuto per far posto alla nuova pista ciclabile sulla via Emilia e il Wwf insorge. Il caso è scoppiato ieri mattina, quando sono iniziati i lavori di abbattimento. La pianta da sacrificare è un cipresso in via Ugo Braschi, vicino all’incrocio con viale Mazizni. "Su segnalazioni di alcuni residenti – attacca Antonio Brandi, vicepresidente del Wwf di Rimini, rivolgendosi alla sindaca Alice Parma – apprendiamo che questa pianta bellissima e ormai centenaria, verrà abbattuta per far posto a una ciclabile. Le piste ciclabili sono certo una scelta importante per ridurre traffico e inquinamento, lo sappiamo bene. Ma anche quell’albero ha ha svolto per tanti anni un lavoro prezioso, per ridurre i rumori e le emissioni inquinanti. Inoltre ha una funzione estetica e un valore storico preziosi per Santarcangelo e per i suoi abitanti: merita di essere salvato". Pertanto "chiediamo, sempre che non sia possibile trovare un percorso alternativo per la pista ciclabile, di rivedere il progetto. Magari facendo passare i due sensi di marcia della nuova ciclabile ai lati del cipresso".

Immediata ieri, mentre gli operai erano al lavoro sulla via Emilia, la replica della sindaca Alice Parma. "Abbattere un albero – è la premessa – è un’operazione che il Comune intraprende sempre dopo le accurate riflessioni. Tuttavia non si può agire diversamente nel momento in cui le piante si trovano in uno stato di salute tale da renderle pericolose. È questo il caso del cipresso sulla via Emilia, come abbiamo spiegato in almeno due occasioni ai cittadini". "Prima di procedere con la progettazione della pista ciclabile – continua – un agronomo da noi incaricato ha verificato le condizioni dell’albero. Se il cipresso fosse stato in salute avremmo potuto modificare il percorso del percorso ciclabile per aggirarlo. Purtroppo, i rilievi hanno dato esito negativo: l’albero si trova in uno stato di salute precaria, causato dalle condizioni ambientali non favorevoli". Per questo "si è deciso di abbatterlo per ragioni di sicurezza, trovandosi l’albero in un luogo molto frequentato, a prescindere della realizzazione della ciclabile". Addio al cipresso, "ma presto pianteremo un nuovo albero d’alto fusto, collocato in un luogo più idoneo". La Parma assicura che l’obiettivo è aumentare il patrimonio verde di Santarcangelo "Nel 2022 abbiamo piantato 473 nuovi alberi in città e ne abbiamo curati tanti".