Circo Imbosco risate e salti per cinque sere

Terminato il Santarcangelo Festival, per il secondo anno, c’è la rassegna ‘Circo Imbosco’ che aprirà questa stasera. Fino a domenica sera a Santarcangelo spettacoli per tutti, che prenderanno il via nel tendone circense allestito in via Andrea Costa, a pochi passi dal borgo. Alle 21.30 arriva il clown Massimiliano Maccarinelli per trasformarsi d’un colpo in un personaggio ambiguo e un po’ clochard. Domani invece, sulla scena dell’Imbosco, ecco i Tony Clifton Circus che intratterranno il pubblico con ’Rubbish Rabbit’, spettacolo ironico ed energico ricco di mistero ma, soprattutto, politicamente scorretto. In programma venerdì c’è anche Teatro Necessario, gruppo di clown musicali impegnati nella ’Nuova Barberia Carloni’. La regia è a cura di Mario Gumina che assicura agli spettatori gag, clownerie, acrobazie e tanta musica suonata dal vivo. Infine, sabato e domenica, grande attesa per Circo El Grito. La compagnia metterà in scena il suo ’Johann Sebastian Circus’. Alla regia troviamo Giacomo Costantini e Fabiana Ruiz Diaz. E chi è quel Johann Sebastian? Un certo Bach che si ripresenta fra noi impegnandosi al pianoforte, la batteria e un sintetizzatore. Da non perdere la sua esibizione con le boleadoras argentine.

a. g. c.