Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaCirco Orfei ancora nel mirino. Nuova manifestazione animalista
29 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Circo Orfei ancora nel mirino. Nuova manifestazione animalista

Circo Orfei ancora nel mirino. Nuova manifestazione animalista

"Gli animali non sono attrazioni. Sono esseri senzienti che meritano rispetto e libertà, Libertà dai circhi e da tutti gli...

"Gli animali non sono attrazioni. Sono esseri senzienti che meritano rispetto e libertà, Libertà dai circhi e da tutti gli...

"Gli animali non sono attrazioni. Sono esseri senzienti che meritano rispetto e libertà, Libertà dai circhi e da tutti gli...

Per approfondire:

"Gli animali non sono attrazioni. Sono esseri senzienti che meritano rispetto e libertà, Libertà dai circhi e da tutti gli altri luoghi di sfruttamento". E’ con questo spirito che le associazioni Animalfreedom e Dna Rimini hanno lanciato, grazie al supporto dei cittadini che hanno già organizzato un evento analogo a Cattolica nei giorni scorsi, una manifestazione di protesta davanti al tendone del circo Greca Orfei, che si trova ora attendato a Viserbella dopo essere passato dalla Regina dell’Adriatico.

La manifestazione animalista è stata programmata per questa sera, dalle 20 alle 21.30 e come assicurano gli organizzatori sarà "una manifestazione informativa e di protesta" di fronte al tendone del circo per sensibilizzare chi prenderà parte allo show previsto al tema degli animali in cattività.

"Non è possibile restare in silenzio – sostengono gli animalisti di Animalfreedom e Dna Rimini – mentre esseri senzienti vengono sfruttati per spettacoli che ignorano la loro sofferenza. Gli animali nei circhi sono costretti a estenuanti viaggi rinchiusi nei camion – hanno continuato gli organizzatori –, ad addestramenti basati sulla violenza e la privazione del cibo, privati della libertà e della dignità cui tutti hanno diritto. Tutto questo per un divertimento che non ha nulla di educativo né di etico", sostengono i manifestanti. "Sono 17 i paesi europei che hanno proibito in toto la presenza sul territorio nazionale dei circhi con animali. Invitiamo cittadini, turisti, famiglie e chiunque creda nel rispetto della vita a unirsi a noi". L’ultima volta, a Cattolica, la protesta aveva riunito fuori dal circo decine di manifestanti, ma pur alla presenza delle forze dell’ordine a presidio, non si erano verificati scontri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AnimaliProtesta