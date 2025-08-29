Circo Orfei ancora nel mirino. Nuova manifestazione animalista

"Gli animali non sono attrazioni. Sono esseri senzienti che meritano rispetto e libertà, Libertà dai circhi e da tutti gli altri luoghi di sfruttamento". E’ con questo spirito che le associazioni Animalfreedom e Dna Rimini hanno lanciato, grazie al supporto dei cittadini che hanno già organizzato un evento analogo a Cattolica nei giorni scorsi, una manifestazione di protesta davanti al tendone del circo Greca Orfei, che si trova ora attendato a Viserbella dopo essere passato dalla Regina dell’Adriatico.

La manifestazione animalista è stata programmata per questa sera, dalle 20 alle 21.30 e come assicurano gli organizzatori sarà "una manifestazione informativa e di protesta" di fronte al tendone del circo per sensibilizzare chi prenderà parte allo show previsto al tema degli animali in cattività.

"Non è possibile restare in silenzio – sostengono gli animalisti di Animalfreedom e Dna Rimini – mentre esseri senzienti vengono sfruttati per spettacoli che ignorano la loro sofferenza. Gli animali nei circhi sono costretti a estenuanti viaggi rinchiusi nei camion – hanno continuato gli organizzatori –, ad addestramenti basati sulla violenza e la privazione del cibo, privati della libertà e della dignità cui tutti hanno diritto. Tutto questo per un divertimento che non ha nulla di educativo né di etico", sostengono i manifestanti. "Sono 17 i paesi europei che hanno proibito in toto la presenza sul territorio nazionale dei circhi con animali. Invitiamo cittadini, turisti, famiglie e chiunque creda nel rispetto della vita a unirsi a noi". L’ultima volta, a Cattolica, la protesta aveva riunito fuori dal circo decine di manifestanti, ma pur alla presenza delle forze dell’ordine a presidio, non si erano verificati scontri.